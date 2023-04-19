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Широков: "Акрон" уже прошел три московских клуба, почему бы им не совершить еще одну сенсацию

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Гендиректор "Сатурна" Роман Широков поделился мыслями от полуфинальной встречи Кубка России, в которой "Акрон" примет столичный "Спартак".
Фото: ТАСС
"Почему бы "Акрону" не совершить еще одну сенсацию в игре со "Спартаком"? Ранее тоже никто не верил, особенно в матче с "Динамо". Они уже прошли три московских клуба. Конечно, у "Спартака" выше шансы. Сказка, скорее всего, закончится. Но из того, что я видел ранее, "Акрон" точно даст бой", - цитирует Широкова "Чемпионат".

Напомним, на своем пути в Кубке России "Акрон" прошел "Торпедо" на стадии первого этапа 1/4 финала Пути регионов, выиграв со счетом 2:0. Во втором этапе четвертьфинала был обыгран "Локомотив" в серии послематчевых пенальти, так как основное время матча завершилось вничью (1:1, 7:6 - пен.). По итогам первого этапа полуфинала тольяттинцы одолели "Динамо" так же в серии одиннадцатиметровых (0:0, 4:1 - пен.). Матч второго этапа 1/2 финала Пути Регионов Кубка России против "Спартака" пройдет сегодня, 19 апреля, на домашней арене "Акрона" в Жигулевске.


Широков Акрон Спартак
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