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Агент: Бистрович не против вернуться. Ему нравится ЦСКА

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Агент хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича Вукмил Вукмирица рассказал, что его клиент не против вернуться в Россию после арендного соглашения.
Фото: "Матч ТВ"
Кристиян не против вернуться в ЦСКА. Ему нравится этот клуб. Но пока мы не знаем, произойдет ли это. В ближайший месяц "Фортуна Ситтард" примет решение, выкупать его или нет", - цитирует Вукмирицу Sport24.

Центральный полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в январе этого года перешел в "Фортуну" на правах аренды до окончания текущего сезона. Контракт 25-летнего хорвата с "армейцами" рассчитан до июня 2025 года. Однако арендное соглашение включает в себя опцию на выкуп футболиста нидерландским клубом. Бистрович сыграл 11 матчей в чемпионате Нидерландов и отличился одним забитым мячом.


Бистрович ЦСКА Фортуна
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