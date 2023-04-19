Кристиян не против вернуться в ЦСКА. Ему нравится этот клуб. Но пока мы не знаем, произойдет ли это. В ближайший месяц "Фортуна Ситтард" примет решение, выкупать его или нет", - цитирует Вукмирицу Sport24.
Центральный полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в январе этого года перешел в "Фортуну" на правах аренды до окончания текущего сезона. Контракт 25-летнего хорвата с "армейцами" рассчитан до июня 2025 года. Однако арендное соглашение включает в себя опцию на выкуп футболиста нидерландским клубом. Бистрович сыграл 11 матчей в чемпионате Нидерландов и отличился одним забитым мячом.
Агент: Бистрович не против вернуться. Ему нравится ЦСКА
Агент хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича Вукмил Вукмирица рассказал, что его клиент не против вернуться в Россию после арендного соглашения.
Фото: "Матч ТВ"