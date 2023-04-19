– Вообще не удивлен такому результату, их возили весь первый тайм как детей. Какое чемпионство-то вообще обсуждается? Такое ощущение, что "Спартак" просто забил на кубок. Иначе объяснить такое отношение нельзя. Это в Италии где-нибудь кубок страны – это честь. В России большие клубы забили на кубок – и все.
Уволят ли Абаскаля? Гадать тут бесполезно. Руководство "Спартака" самое непостоянное и непредсказуемое в РПЛ, – приводит слова Канчельскиса Sport24.
19 апреля матч в Жигулевске завершился сенсационной победой "Акрона" над "Спартаком" со счетом 2:1. Этот результат позволил середняку Первой лиги пробиться в финал Пути регионов Кубка России, обыграв четвертую команду из Москвы подряд. Ранее подопечные Евгения Калешина последовательно оставили за бортом турнира "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо".
Авторами забитых мячей в составе победителей стали форвард Андрес Понсе и полузащитник Никита Салтыков. Единственный гол у гостей на свой счет записал португалец Томаш Тавареш. В середине первого тайма нападающий красно-белых упустил возможность открыть счет, не реализовав пенальти.
В финале Пути регионов Кубка страны соперником "Акрона" станет победитель пары "Крылья Советов" – "Краснодар".
Канчельскис: такое ощущение, что "Спартак" просто забил на кубок. Их возили весь первый тайм как детей
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис отреагировал на сенсационное поражение "Спартака" от "Акрона" (1:2) в Кубке России.
Фото: ФК "Навбахор"