Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 2 (П 3 - 0) 2 230)
Крылья СоветовЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
1 - 0 1 0
Бенфика1 тайм
П1 1.33X 5П2 12.8
Бавария
22:00
Манчестер СитиНе начат
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Канчельскис: такое ощущение, что "Спартак" просто забил на кубок. Их возили весь первый тайм как детей

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис отреагировал на сенсационное поражение "Спартака" от "Акрона" (1:2) в Кубке России.
Фото: ФК "Навбахор"
– Вообще не удивлен такому результату, их возили весь первый тайм как детей. Какое чемпионство-то вообще обсуждается? Такое ощущение, что "Спартак" просто забил на кубок. Иначе объяснить такое отношение нельзя. Это в Италии где-нибудь кубок страны – это честь. В России большие клубы забили на кубок – и все.

Уволят ли Абаскаля? Гадать тут бесполезно. Руководство "Спартака" самое непостоянное и непредсказуемое в РПЛ, – приводит слова Канчельскиса Sport24.

19 апреля матч в Жигулевске завершился сенсационной победой "Акрона" над "Спартаком" со счетом 2:1. Этот результат позволил середняку Первой лиги пробиться в финал Пути регионов Кубка России, обыграв четвертую команду из Москвы подряд. Ранее подопечные Евгения Калешина последовательно оставили за бортом турнира "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо".

Авторами забитых мячей в составе победителей стали форвард Андрес Понсе и полузащитник Никита Салтыков. Единственный гол у гостей на свой счет записал португалец Томаш Тавареш. В середине первого тайма нападающий красно-белых упустил возможность открыть счет, не реализовав пенальти.

В финале Пути регионов Кубка страны соперником "Акрона" станет победитель пары "Крылья Советов" – "Краснодар".


Спартак Акрон Канчельскис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Федотов – о Карраскале: не отдал, не забил. Не лучшая игра, но человек старался 1
Гончаренко: нравится, когда судья дает играть. Но сегодня он больше давал играть ЦСКА
Джикия: что значит "Спартак" деградирует? Нельзя другое слово подобрать? 5
Гришин - о матче ЦСКА - "Урал": по большому счету игра ничейная эксклюзив
Гаджиев: Калешин старается глубоко изучать игру ведущих команд Европы и мира 1
"Краснодар" сыграет с "Акроном" в первом этапе финала Пути регионов Кубка России
"Краснодар" в серии пенальти обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути регионов Кубка России
ЦСКА сыграл вничью с "Уралом" в Кубке России и прервал свою 5-матчевую победную серию 14
Селюк: если Бувач не уйдёт, то Черчесова в "Динамо" не будет 2 эксклюзив
Червиченко: если бы игроки "Акрона" действовали более грамотно, в ворота "Спартака" еще три мяча влетели бы 6 эксклюзив
Нигматуллин: у "Акрона" есть ряд интересных игроков, плюс нужно отметить прекрасную тренерскую работу Калешина 1 эксклюзив
Главврач ЦСКА Безуглов – о Зайнутдинове: у него небольшая проблема со здоровьем, как говорят в НХЛ, с нижней частью тела
Канчельскис: такое ощущение, что "Спартак" просто забил на кубок. Их возили весь первый тайм как детей 2
Тренер "Акрона" Калешин – о победе над "Спартаком": когда ты прошел шесть раундов, то не хочешь вылетать
«Акрон» уничтожил сезон «Спартака». Клуб из Первой лиги выбил четвертый московский клуб из Кубка 7