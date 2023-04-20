– Общался ли с Федуном? Конечно, много раз. Суперчеловек! Он очень переживал за "Спартак", все делал для клуба. Думаю, мог даже жизнь отдать за "Спартак".
Многое решают деньги. Если они есть, ты можешь покупать лучшего из лучших. "Зенит" это и делал. Они построили "галактикос". Но в плане истории: где "Зенит" и где "Спартак"? В плане истории они не могут соперничать. Никак, – приводит слова Мовсисяна "Матч ТВ".
Леонид Федун владел контрольным пакетом акций клуба на протяжении 18 лет. Под его руководством "Спартак" выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, а также взял Кубок России в мае прошлого года. В августе прошлого года московский клуб перешел под полный контроль "Лукойла".
Накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Кубка России. В выездной встрече в Жигулевске действующий обладатель трофея уступил середняку Первой лиги "Акрону" со счетом 1:2. Во втором тайме красно-белые вернулись в игру благодаря дебютному голу Томаша Тавареша, но дожать соперника в концовке команде Гильермо Абаскаля так и не удалось. В финале Пути регионов соперником "Акрона" станет "Краснодар", который по пенальти обыграл "Крылья Советов" (2:2, 3:0 по пен.).
Таким образом, в общей сложности "Спартак" одержал всего одну победу в семи последних матчах под руководством 34-летнего испанского специалиста.
Мовсисян: Федун – суперчеловек! Думаю, он мог даже жизнь отдать за "Спартак"
Экс-нападающий "Спартака" Юра Мовсисян назвал бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна суперчеловеком.
Фото: ФК "Спартак"