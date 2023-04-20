– Александр Головин – мой большой друг, уважаю его, много с ним общаюсь, люблю его сильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейских топ-клубах. Я наблюдал за его прогрессом в "Монако", он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего, он правда очень приятный человек, – цитирует Бальде "РБ Спорт".
Кейта Бальде защищал цвета "Монако" с 2017 по 2021 годы. В августе прошлого года 28-летний сенегалец стал футболистом "Спартака". В четырех последних матчах в чемпионате и Кубке России Кейта Бальде забил три гола. В двух последних играх – с "Торпедо" в РПЛ и "Акроном" в Кубке России – нападающий не сумел реализовать пенальти.
Полузащитник Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. В нынешней кампании 26-летний россиянин забил семь мячей и сделал восемь голевых пасов в 40 играх в составе монегасков. По итогам 31 тура Лиги 1 его команда располагается на четвертой строчке в таблице, отставая от третьего места всего на 2 очка.
Нападающий "Спартака" Бальде: Головин – мой большой друг, люблю его сильно! Он будет играть в европейских топ-клубах
Форвард "Спартака" Кейта Бальде высказал мнение об экс-одноклубнике в "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"