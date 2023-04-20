- Игра с ЦСКА была равной. И у нас были моменты, и у них. В принципе - ничего такого. Мы всегда стараемся играть с позиции силы. Ответный матч проведем тоже с позиции силы, со своими болельщиками это получится еще лучше, - передает слова Сунгатулина Sport24.
Первая игра финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России ЦСКА - "Урал" завершилась вничью со счетом 1:1. На гол нападающего гостей Эрика Бикфалви на 70 минуте хозяева ответили точным ударом с пенальти полузащитника Хесуса Медины на 89 минуте. Ответная игра между этими командами пройдет в Екатеринбурге 3 мая, ее победитель выйдет в Суперфинал Кубка России, проигравший продолжит борьбу за это право в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).
Сунгатулин: игра с ЦСКА была равной. Ответный матч "Урал" тоже проведет с позиции силы
Полузащитник "Урала" Фаниль Сунгатулин прокомментировал первый матч финала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА (1:1).
Фото: ФК "Урал"