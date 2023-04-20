- Он советовался со мной прошлым летом насчет Европы. У него тогда уже были варианты. Сказал ему: "Отыграй еще один год в России, а потом я отправлю тебя в Европу". Мне казалось, что прошлым летом уезжать было еще рано. Для этого надо играть так, как он играет сейчас, когда он уже лидер "Краснодара", берет ответственность за команду. Им "Интер" интересуется, по слухам. Его ли это уровень? Конечно. У него нет потолка в плане потенциала. Это очень сильный футболист. Сожалею, что мы не играли вместе в "Краснодаре", - передает слова Мовсисяна "Чемпионат".
22-летний атакующий полузащитник Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара" и в течение всей действующей карьеры выступает за черно-зеленых. В текущем сезоне на счету хавбека 32 матча за клуб во всех турнирах, 13 забитых голов и 10 результативных передач, всего за взрослый состав "быков" Эдуард забил 21 гол и выполнил 14 ассистентских действий в 66 матчах.
С марта 2021 года Сперцян выступает за сборную Армении, за которую успел провести 15 матчей, забить 3 гола и отдать 2 результативных паса. Ранее появлялась информация о возможном трансферном интересе к футболисту со стороны итальянских клубов.
Мовсисян: уровень Сперцяна - "Интер". Очень сильный футболист, нет потолка в плане потенциала
Экс-нападающий "Краснодара" Юра Мовсисян высказал мнение о полузащитнике черно-зеленых Эдуарде Сперцяне.
Фото: РПЛ