- Николсона надо продавать за 5-6 млн евро, если такое предложение поступит "Спартаку". Это хорошие деньги. Мнение складывается, когда футболист играет несколько игр подряд, а не выходит на поле через раз. Особенно нравится всем рассказывать, когда команда проигрывает. Когда клуб выигрывает, всем кажется, что всё нормально, а игрок на самом деле ничего не показывает, - передает слова Мостового Metaratings.ru.
26-летний ямайский нападающий Шамар Николсон перешел в московский "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 8 миллионов евро. В текущем сезоне на счету форварда 4 забитых гола и 2 результативных паса в 22 матчах во всех турнирах. Всего на счету Николсона в "Спартаке" 38 проведенных матчей, 12 забитых мячей и 4 голевых передачи.
Мостовой: Николсона "Спартаку" надо продавать за 5-6 миллионов евро, если поступит такое предложение
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о нападающем красно-белых Шамаре Николсоне.
Фото: ФК "Спартак"