- Такой игрок, как Марио, конечно, нужен ЦСКА. Он легенда ЦСКА наравне с Акинфеевым. Думаю, что если он вернется, всем будет хорошо. Решение о его возвращении будет принимать клуб и сам Марио. Он находится в аренде. Фернандес должен помочь - он знает чемпионат, да и таких хороших футболистов сейчас мало. Поэтому его возвращение будет плюсом для команды, - передает слова Гришина "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что 32-летний правый защитник Марио Фернандес по личным причинам покинул бразильский "Интернасьонал", за который выступал на правах аренды из московского ЦСКА. Летом 2022 года экс-футболист сборной России приостановил карьеру действующего игрока, чтобы переехать в Бразилию по семейным обстоятельствам, в дальнейшем по соглашению с красно-синими начал выступать за бразильский "Интернасьонал" на правах аренды.
Официально: Марио Фернандес покинул бразильский "Интернасьонал"
Gremiston: Фернандес покинул "Интернасьонал", потому что хочет вернуться в Россию
Гришин: Марио Фернандес, конечно, нужен ЦСКА. Он легенда клуба наравне с Акинфеевым
Экс-хавбек ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.
Фото: РПЛ