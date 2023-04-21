– Хорошо, что появилась такая команда, как "Акрон". Но она ведь даже не лидирует в своей лиге. Парадокс. Хорошо, что "Акрон" появился, но для российского футбола плохо, что "Спартак" так разваливается на глазах. Это все, что я могу сказать, – приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, после поражения московского "Спартака" от тольяттинского "Акрона" со счетом 1:2 в Кубке России главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль попал под обструкцию общественности. Одним из ярых критиков выступил бывший наставник московской команды Дмитрий Аленичев. 50-летний специалист обвинил испанца в том, что он утратил контроль над раздевалкой, а также предположил, что у него на руках имеются предложения от других клубов.
"Спартак" одержал всего одну победу в последних семи матчах чемпионата и Кубка России. После вылета из кубкового турнира команда Гильермо Абаскаля сосредоточится на борьбе за медали в Российской Премьер-Лиге. За 7 туров до финиша сезона красно-белые с 45 очками замыкают тройку лидеров и отстают на минимальное расстояние от идущего вторым "Ростова". На пятки "Спартаку" наступает ЦСКА, у которого 44 балла.
Орлов: хорошо, что появилась такая команда, как "Акрон". Но плохо, что "Спартак" так разваливается на глазах
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Фото: "Матч ТВ"