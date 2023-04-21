– Минимальная сумма, которой мне хватит на месяц? Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 – максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно, – приводит слова Садыгова "СЭ".
22-летний центральный нападающий является сыном инвестора "Химок" Туфана Садыгова. В нынешнем сезоне он появлялся на поле в 16 матчах чемпионата России в составе подмосковной команды и даже сумел отметиться голом. Кроме того, за его плечами 5 игр в Кубке страны без результативных действий.
Контракт между "Химками" и Ильей Садыговым действует до конца следующего сезона. Рыночная стоимость сына инвестора оценивается в 200 тыс евро. Подмосковный клуб ведет борьбу за выживание, располагаясь на 15-м месте в таблице РПЛ с 14 очками. Отставание от зоны "стыков" насчитывает 4 очка.
Сын инвестора "Химок" Садыгов: в Москве можно спокойно прожить на 100 – максимум 200 тыс рублей. Если не не транжирить
Нападающий "Химок" Илья Садыгов ответил на вопрос, сколько денег нужно для комфортной жизни в Москве.
Фото: ФК "Химки"