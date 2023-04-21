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Агент: сколько Бальде забьет голов за "Спартак" до конца сезона? Он не ставит себе никаких пределов

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Агент сенегальского форварда Кейта Бальде Федерико Пасторелло высказался по поводу того, сколько еще голов забьет игрок за московский коллектив.
Фото: "СЭ"
- Бальде не ставит себе никаких пределов. Нужно просто хорошо играть, показывать себя на поле. Голы будут следствием этого. – приводит комментарий агента "СЭ".

Весна для сенегальского центрфорварда "Спартака" Кейта Бальде, перешедшего в клуб только летом 2022 года, началась не очень удачно. Форвард часто оставался в запасе и преимущественно выходил со скамейки запасных. Но после перерыва на сборные наставник команды Гильермо Абаскаль стал больше доверять игроку. За 5 игр, прошедших в апреле, Бальде забил 3 гола. При этом всего в этом сезоне Кейта провел 412 игровых минут. Продолжить свою голевую серию Бальде попробует уже в следующем туре. Дружина Гильермо Абаскаля, идущая на 3-й строчке в таблице, встретится с "Краснодаром". Поединок первого круга между командами закончился разгромной победой "Спартака".


Бальде Кейта Спартак
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