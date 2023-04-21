- Бальде не ставит себе никаких пределов. Нужно просто хорошо играть, показывать себя на поле. Голы будут следствием этого. – приводит комментарий агента "СЭ".
Весна для сенегальского центрфорварда "Спартака" Кейта Бальде, перешедшего в клуб только летом 2022 года, началась не очень удачно. Форвард часто оставался в запасе и преимущественно выходил со скамейки запасных. Но после перерыва на сборные наставник команды Гильермо Абаскаль стал больше доверять игроку. За 5 игр, прошедших в апреле, Бальде забил 3 гола. При этом всего в этом сезоне Кейта провел 412 игровых минут. Продолжить свою голевую серию Бальде попробует уже в следующем туре. Дружина Гильермо Абаскаля, идущая на 3-й строчке в таблице, встретится с "Краснодаром". Поединок первого круга между командами закончился разгромной победой "Спартака".
Агент: сколько Бальде забьет голов за "Спартак" до конца сезона? Он не ставит себе никаких пределов
Агент сенегальского форварда Кейта Бальде Федерико Пасторелло высказался по поводу того, сколько еще голов забьет игрок за московский коллектив.
Фото: "СЭ"