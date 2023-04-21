- Шансы пройти стыковые матчи? Оцениваю проход на 100%. Мы и сейчас ставим задачу занять 11-12 место. Если не получится, то, возможно, будем проходить стыковые матчи. Если вылет? Мы спортивный клуб и варианты "если" не рассматриваем, - приводит комментарий Измайлова Sport24.
Весеннюю часть национального первенства "Пари НН" начинал под руководством Артема Горлова. Но результаты команды (5 поражений 5 в играх) не устроили руководство нижегородского коллектива, и Горлов был отправлен в отставку. Ему на смену пришел известный российский специалист Сергей Юран. Пока за 2 матча у руля нижегородцев у россиянина 2 поражения. Команда на данный момент располагается в зоне стыков, занимая 13 место. Отставание от идущих на 12-й строчке "Крыльев Советов" составляет 6 очков. В следующем туре команды сыграют друг с другом. Напомним, что в прошлом сезоне нижегородский клуб занял 11 место по итогам 30 туров. Тогда командой руководил Александр Кержаков.
Гендиректор "Пари НН": оцениваю шансы пройти стыковые матчи на 100%
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов поделился мыслями по поводу турнирной ситуации клуба в РПЛ.
Фото: fcnn.ru