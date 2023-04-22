- Уход Малкома и Клаудиньо сократил бы дистанцию между "Зенитом" и остальными российскими клубами, потому что сейчас разница все же очевидна. Уверен, любой российский клуб был бы счастлив, если бы эти двое покинули "Зенит". Но для Санкт?Петербурга это будет большая потеря. Понятно, что на их место могут прийти новички, но им понадобится время.
Малком - лучший бомбардир РПЛ в текущем сезоне. Бразильский нападающий успел забить уже 16 голов за семь матчей до конца чемпионата. Столько же на счету форварда "Спартака" Квинси Промеса, однако футболист "Зенита" забил все свои голы с игры, у нидерландца же есть голы с пенальти. Клаудиньо входит в топ-5 лучших ассистентов РПЛ с шестью результативными передачами. Бразилец отстает от первого места на один голевой пас. Об игрока "Зенита" ранее получили российское гражданство, но все еще считаются легионерами в РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Уилкшир: любой российский клуб был бы счастлив, если бы Малком и Клаудиньо покинули "Зенит"
Экс-игрок "Динамо" Люк Уилкшир заявил, что все российские клубы были бы счастливы, если бы из "Зенита" ушли Малком и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"