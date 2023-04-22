Уилкшир: любой российский клуб был бы счастлив, если бы Малком и Клаудиньо покинули "Зенит"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
14:00
ТорпедоНе начат
П1 2.19X 3.6П2 3.35
Факел
16:30
ОренбургНе начат
П1 2.36X 3.55П2 2.8
Зенит
19:00
ДинамоНе начат
П1 1.46X 4.4П2 7.5

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Динамо Мх
15:00
ЕнисейНе начат
П1 2.4X 2.9П2 3.15
Родина
15:00
КАМАЗНе начат
П1 1.88X 3.4П2 4
Шинник
16:00
АланияНе начат
П1 3.35X 3.4П2 2.09
Акрон
16:00
НефтехимикНе начат
П1 2.15X 2.95П2 3.7
Волгарь
16:30
ВелесНе начат
Балтика
21:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
14:30
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.57X 3.4П2 2.95
Лестер Сити
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.32X 3.3П2 3.4
Брентфорд
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.61X 3.35П2 2.9
Кристал Пэлас
17:00
ЭвертонНе начат
П1 1.98X 3.4П2 4.4
Ливерпуль
17:00
НоттингемНе начат
П1 1.18X 8.6П2 16

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
15:00
БетисНе начат
П1 2.52X 3.15П2 3.2
Альмерия
17:15
АтлетикНе начат
П1 5.1X 4П2 1.72
Вальядолид
19:30
ЖиронаНе начат
П1 2.53X 3.45П2 2.95
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.68X 3.8П2 6.1
Реал
22:00
СельтаНе начат
П1 1.33X 5.95П2 9.3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
16:00
СассуолоНе начат
П1 3.3X 3.55П2 2.27
Лацио
19:00
ТориноНе начат
П1 1.95X 3.25П2 4.85
Сампдория
21:45
СпецияНе начат
П1 2.85X 3.25П2 2.72

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.2X 3.7П2 2.25
Хоффенхайм
16:30
КельнНе начат
П1 2.28X 3.65П2 3.2
Майнц
16:30
БаварияНе начат
П1 4.95X 4.6П2 1.65
Герта
16:30
ВердерНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.2
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.67X 4.65П2 4.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
18:00
ЛилльНе начат
П1 5.75X 4.2П2 1.63
Ланс
22:00
МонакоНе начат
П1 2.24X 3.5П2 3.4
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Уилкшир: любой российский клуб был бы счастлив, если бы Малком и Клаудиньо покинули "Зенит"

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Экс-игрок "Динамо" Люк Уилкшир заявил, что все российские клубы были бы счастливы, если бы из "Зенита" ушли Малком и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
- Уход Малкома и Клаудиньо сократил бы дистанцию между "Зенитом" и остальными российскими клубами, потому что сейчас разница все же очевидна. Уверен, любой российский клуб был бы счастлив, если бы эти двое покинули "Зенит". Но для Санкт?Петербурга это будет большая потеря. Понятно, что на их место могут прийти новички, но им понадобится время.

Малком - лучший бомбардир РПЛ в текущем сезоне. Бразильский нападающий успел забить уже 16 голов за семь матчей до конца чемпионата. Столько же на счету форварда "Спартака" Квинси Промеса, однако футболист "Зенита" забил все свои голы с игры, у нидерландца же есть голы с пенальти. Клаудиньо входит в топ-5 лучших ассистентов РПЛ с шестью результативными передачами. Бразилец отстает от первого места на один голевой пас. Об игрока "Зенита" ранее получили российское гражданство, но все еще считаются легионерами в РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"


Уилкшир Зенит Клаудиньо Малком
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