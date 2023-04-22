- Синтетическое поле нивелирует разницу в мастерстве. Думаю, если бы на это поле приехал Погба, мы бы тоже его не увидели — физически сильным игрокам тяжело на таком газоне.
"Спартак" дважды за последнее время играл на стадионе с синтетическим полем. Первый раз в РПЛ красно-белые встречались с "Оренбургом" и потерпели поражение 0:2. В Кубке России "Спартак" сыграл с тольяттинским "Акроном" и тоже потерпел поражение 1:2. У московской команды лишь одна победа в последних семи матчах, однако, по информации СМИ, клуб не планирует увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля в ближайшее время.
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов - о поле в Жигулевске: синтетика нивелирует разницу в мастерстве, там бы и Погба бы не заметили
Российский тренер Игорь Шалимов раскритиковал синтетическое поле в Жигулевске, где "Спартак" проиграл "Акрону" (1:2).
Фото: ФК "Краснодар"