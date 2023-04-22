- Что происходит внутри коллектива, мы не знаем. К сожалению, сейчас команда не та, что при Сандро Шварце. Тогда ребята выходили заряженными и наглыми на каждую игру, сейчас такого нет. Дело в менталитете или в стиле игры - не знаю. Против сложных соперников играет хорошо, против середняков не очень. Дело в психологии? Мне кажется, проблема все-таки в тренировочном процессе, - передает слова Орещука "Евро-Футбол".
В четырех последних матчах во всех турнирах московское "Динамо" одержало одну победу, один раз сыграло вничью и потерпело два поражения, одно из которых в Кубке России в серии пенальти после ничьей на своем поле с представляющим Первую лигу тольяттинским "Акроном" (1:1, пен. 1:4). Неудача в игре с "Акроном" привела к вылету бело-голубых из Кубка России.
В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" с 39 очками занимает пятое место. 22 апреля бело-голубые встретятся на выезде с "Зенитом" в рамках 24 тура РПЛ.
Орещук: "Динамо" сейчас не то, что при Шварце. Тогда выходили заряженными и наглыми на каждую игру
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук ответил на вопрос о текущем состоянии бело-голубых.
Фото: РПЛ