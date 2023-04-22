- Нет смысла отрицать, что для футболистов, болельщиков, журналистов возможность чувствовать атмосферу Лиги чемпионов - это что?то невероятное. Поэтому ее отсутствие, конечно, удручает. Без таких знаковых и значимых турниров, безусловно, грустно. Но я всегда жил и живу сегодняшним моментом. Сейчас предпочитаю делать то же самое. И много не думать о том, что будет завтра. Это элементарно отвлекает тебя от важных насущных дел.
Напомним, с февраля прошлого года российские клубы не могут принимать участие в еврокубках, проводимых УЕФА и ФИФА, по политическим причинам.
После 23 сыгранных матчей "Зенит" уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ. У клуба из Санкт-Петербурга 55 набранных очков и 9 баллов отрыв от ближайшего преследователя - "Ростова". Сегодня, 22 апреля, петербуржцы примут на своем поле в рамках 24-го тура чемпионата России московское "Динамо". За 7 матчей до окончания первенства "бело-голубые" с 39 набранными очками занимают пятую строчку.
Источник: "Матч ТВ"
Барриос: отсутствие Лиги чемпионов, конечно, удручает
Хавбек "Зенита" Вильмар Барриос признался, что ему нехватает атмосферы Лиги Чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"