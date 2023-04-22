- На короткой дистанции Дзюба пока показывает хорошую результативность, но для меня это не сюрприз. Для него наш чемпионат - давно прочитанная книга. В нашем чемпионате, обладая такими габаритами и опытом, можно забивать. Он вписался в коллектив и наладил отношения с тренером - это главное. Думаю, сегодня игра "Локомотива" зависит не только от Дзюбы. В команде есть те же Пиняев и Глушенков, которые находятся в очень хорошей форме. Не думаю, что стоит делать акцент именно на нем.
34-летний центральный форвард Артем Дзюба защищает цвета столичного "Локомотива" с февраля этого года. Он перешел в команду на правах свободного агента, контракт между сторонами заключен до окончания текущего сезона. Дзюба принял участие в шести матчах за "железнодорожников" в чемпионате России и записал на свой счет 6+4 по системе гол плюс пас. Также нападающий сыграл в двух поединках Кубка России, но не отметился в нем результативными действиями. "Локомотив" занимает 10 место в РПЛ. Москвичи набрали 28 очков в 23 турах нынешнего первенства страны. Завтра, 23 апреля, ЦСКА примет "Локомотив" в рамках 24-го тура. "Армейцы" перед этим матчем расположились на 4-й строчке в турнирной таблице.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Алдонин: чемпионат России для Дзюбы - давно прочитанная книга. Обладая такими габаритами и опытом, тут можно забивать
Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"