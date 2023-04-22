- В первом тайме я внимательно наблюдал за вратарем, он на два три?шага выходил из створа. Я подумал, что если удастся выйти на свободную зону, то пробью. Я очень?очень рад, хочу забивать больше таких мячей, - приводит слова Малкома "Матч ТВ".
Атакующий полузащитник Малком стал главным героем поединка "Зенит" - "Динамо". Футболист сумел оформить дубль и отдать голевой пас на Андрея Мостового. Особенно красивым получился 2-й гол новоиспеченного гражданина России. Малком поразил ворота Антона Шунина обводящим ударом. Теперь игрок возглавляет гонку бомбардиров, имея в своем активе 18 голов в 24 играх национального первенства. Также в активе футболиста 9 ассистентских действий. Свой следующий матч дружина Сергея Семака проведет в Самаре. Где их соперником станут "Крылья Советов" Игоря Осинькина.
Малком: в первом тайме я внимательно наблюдал за вратарем, он на два-три шага выходил из створа
Полузащитник "Зенита" Малком высказался по поводу своего второго гола в поединке 24-го тура РПЛ против "Динамо" (3:1).
Фото: РИА Новости