"Мне кажется, тут нет никаких споров. Он бразилец, каждый бразилец мечтает играть за сборную. Если он не получит вызов в сборную Бразилии, то с удовольствием будет защищать флаг России, как и Малком. Здесь никаких несостыковок нет", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Напомним, в феврале указом президента России Владимира Путина бразильские футболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком получили российское гражданство. Ранее Клаудиньо признался, что его целью по-прежнему является попадание в национальную команду Бразилии.
26-летний атакующий полузащитник защищает цвета "Зенита" с августа 2021 года. Летом прошлого года стороны пролонгировали соглашение до июня 2027 года. В этом сезоне Клаудиньо сыграл 26 матчей за клуб, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал 10 голевых ассистов.
Семак - о Клаудиньо: если он не получит вызов в сборную Бразилии, то с удовольствием будет защищать флаг России
Наставник "Зенита" Сергей Семак считает, что атакующий хавбек Клаудиньо мог бы с удовольствием представлять национальную сборную России.
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