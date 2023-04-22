Семак - о Клаудиньо: если он не получит вызов в сборную Бразилии, то с удовольствием будет защищать флаг России

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
12:00
РостовНе начат
П1 2.5X 3.15П2 2.9
Нижний Новгород
14:00
Крылья СоветовНе начат
П1 3.35X 3.15П2 2.26
Ахмат
16:30
СочиНе начат
П1 2.22X 3.4П2 3.2
ЦСКА
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 1.75X 3.75П2 4.7

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар-2
16:00
КубаньНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.52

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 1.86X 3.9П2 4.35
Борнмут
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 3.05X 3.25П2 2.55

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
15:00
ВаленсияНе начат
П1 4.75X 3.55П2 1.88
Барселона
17:15
АтлетикоНе начат
П1 1.95X 3.5П2 4.4
Мальорка
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.61X 2.75П2 3.55
Севилья
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
13:30
ИнтерНе начат
П1 5.85X 4.2П2 1.62
Удинезе
16:00
КремонезеНе начат
П1 1.75X 3.9П2 5.05
Монца
16:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.9X 3.5П2 2.06
Милан
19:00
ЛеччеНе начат
П1 1.57X 4.1П2 6.9
Ювентус
21:45
НаполиНе начат
П1 3X 3.1П2 2.68

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
16:30
Шальке-04Не начат
П1 1.84X 3.7П2 4.7
Байер
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.46X 3.6П2 2.9
Боруссия М
20:30
УнионНе начат
П1 2.4X 3.4П2 3.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
14:00
СтрасбургНе начат
П1 1.97X 3.75П2 3.95
Нант
16:00
ТруаНе начат
П1 1.62X 4.15П2 5.95
Лорьян
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.45X 3.65П2 2.9
Аяччо
16:00
БрестНе начат
П1 3.55X 3.05П2 2.4
Ницца
16:00
КлермонНе начат
П1 1.91X 3.5П2 4.6
Монпелье
18:05
РеннНе начат
П1 3.3X 3.5П2 2.3
Лион
21:45
МарсельНе начат
П1 2.62X 3.6П2 2.7

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Новости
Брайтон
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.31X 3.75П2 3.1
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Семак - о Клаудиньо: если он не получит вызов в сборную Бразилии, то с удовольствием будет защищать флаг России

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Наставник "Зенита" Сергей Семак считает, что атакующий хавбек Клаудиньо мог бы с удовольствием представлять национальную сборную России.
Фото: РИА Новости
"Мне кажется, тут нет никаких споров. Он бразилец, каждый бразилец мечтает играть за сборную. Если он не получит вызов в сборную Бразилии, то с удовольствием будет защищать флаг России, как и Малком. Здесь никаких несостыковок нет", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Напомним, в феврале указом президента России Владимира Путина бразильские футболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком получили российское гражданство. Ранее Клаудиньо признался, что его целью по-прежнему является попадание в национальную команду Бразилии.

26-летний атакующий полузащитник защищает цвета "Зенита" с августа 2021 года. Летом прошлого года стороны пролонгировали соглашение до июня 2027 года. В этом сезоне Клаудиньо сыграл 26 матчей за клуб, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал 10 голевых ассистов.


Клаудиньо Семак Зенит Сборная России Сборная Бразилии
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