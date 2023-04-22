"Думаю, "Зенит" будет чемпионом. Будет очень сложно не выиграть чемпионат! Как я уже говорил, команда состоит из качественных игроков с большим опытом! По этому показателю они лучшие", - цитирует португальца "СЭ".
Мигель Данни защищал цвета "Зенита" с 2008 по 2017 год. Португалец забил 68 мячей и отдал 73 голевых передачи в 256 матчах за клуб с берегов Невы.
Команда Сергея Семака дома обыграла "Динамо" в рамках 24-го тура РПЛ и за 6 матчей до окончания чемпионата России на 12 очков оторвалась от идущего на второй позиции "Ростова". Ростовчане имеют игру в запасе. "Зенит" выигрывал первенство страны четыре последних года подряд.
Данни - о чемпионстве "Зенита": будет очень сложно не выиграть чемпионат
Бывший атакующий полузащитник "Зенита" Мигель Данни считает, что "сине-бело-голубым" будет очень сложно не завоевать золотые медали РПЛ.
Фото: "СЭ"