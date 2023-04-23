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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Крылья СоветовПерерыв
П1 5X 2.23П2 2.52
Ахмат
16:30
СочиНе начат
П1 2.3X 3.35П2 3.1
ЦСКА
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 1.77X 3.85П2 4.4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар-2
16:00
КубаньНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 1.86X 3.8П2 4.35
Борнмут
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 3.05X 3.25П2 2.55

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
П1 4.25X 3.65П2 1.86
Барселона
17:15
АтлетикоНе начат
П1 1.99X 3.45П2 4.15
Мальорка
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.61X 2.75П2 3.55
Севилья
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.75

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
0 - 2 0 2
Интер2 тайм
П1 46X 7.5П2 1.13
Удинезе
16:00
КремонезеНе начат
П1 1.73X 3.9П2 5.25
Монца
16:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.75X 3.45П2 2.13
Милан
19:00
ЛеччеНе начат
П1 1.57X 4.05П2 7
Ювентус
21:45
НаполиНе начат
П1 3.05X 3.15П2 2.63

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
16:30
Шальке-04Не начат
П1 1.86X 3.65П2 4.65
Байер
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.46X 3.65П2 2.9
Боруссия М
20:30
УнионНе начат
П1 2.4X 3.4П2 3.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
0 - 2 0 2
Страсбург2 тайм
П1 13.5X 6.65П2 1.23
Нант
16:00
ТруаНе начат
П1 1.53X 4.5П2 6.65
Лорьян
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.48X 3.55П2 2.95
Аяччо
16:00
БрестНе начат
П1 3.55X 3.05П2 2.41
Ницца
16:00
КлермонНе начат
П1 1.77X 3.7П2 5.25
Монпелье
18:05
РеннНе начат
П1 3.3X 3.4П2 2.34
Лион
21:45
МарсельНе начат
П1 2.68X 3.6П2 2.68

Кубок Англии

Новости
Брайтон
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.17X 3.85П2 3.25
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Полузащитник "Крыльев Советов" Соколов летом перейдет в "Локомотив"

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Хавбек "Крыльев Советов" Артем Соколов рассказал, что в летнее трансферное окно пополнит состав столичного "Локомотива".
Фото: ФК "Пари НН"
"Зимой писали, что после "Пари НН" летом окажусь в "Локомотиве"? Я думаю, что на Transfermarkt все уже есть. Так и есть, что транзитом через "Пари НН" в "Локомотив", - цитирует Соколова "Чемпионат".

Атакующий полузащитник Артем Соколов с февраля защищает цвета "Пари НН" на правах аренды до конца текущего сезона. Права на 20-летнего российского футболиста принадлежат самарским "Крыльям Советов". В этом сезоне Соколов сыграл 18 матчей и отличился одной голевой передачей. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 800 тысяч евро.


Соколов Локомотив Крылья Советов Нижний Новгород Российские трансферы
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