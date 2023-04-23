"Зимой писали, что после "Пари НН" летом окажусь в "Локомотиве"? Я думаю, что на Transfermarkt все уже есть. Так и есть, что транзитом через "Пари НН" в "Локомотив", - цитирует Соколова "Чемпионат".
Атакующий полузащитник Артем Соколов с февраля защищает цвета "Пари НН" на правах аренды до конца текущего сезона. Права на 20-летнего российского футболиста принадлежат самарским "Крыльям Советов". В этом сезоне Соколов сыграл 18 матчей и отличился одной голевой передачей. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Полузащитник "Крыльев Советов" Соколов летом перейдет в "Локомотив"
Хавбек "Крыльев Советов" Артем Соколов рассказал, что в летнее трансферное окно пополнит состав столичного "Локомотива".
Фото: ФК "Пари НН"