- Пока не знаем, продолжит ли Гаэль карьеру в России. Мы не можем обсуждать трансферы и переговоры на данном этапе.
Ондуа является гражданином России, однако выступает на международном уровне за сборную Камеруна. Полузащитник появлялся на поле в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре с нанесенным на бутсы флагом Российской Федерации. После завершения мундиаля и возвращения в расположение немецкого "Ганновера" Ондуа заявил, что клуб лишил его игровой практики из-за наличия гражданства России.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Ондуа: не знаем, продолжит ли Гаэль карьеру в России
Футбольный агент Бенджамен Жандон, представляющий интересы полузащитника "Ганновера" Гаэля Ондуа, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию.
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