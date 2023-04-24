— Все было очевидно. Перед голом Бикфалви была явная игра рукой, а до этого рукой попали по лицу нашему игроку. Мне показалось, что это не тяжелые и не спорные моменты. У "Ростова" вопросы к судьям есть? В этой игре точно нет, - приводит мнение Комличенко "Матч ТВ".
"Ростов" в гостях сумел одолеть "Урал". Главным героем поединка стал российский центрфорвард дончан Николай Комличенко. Футболисту удалось отправить 2 мяча в сетку ворот своего соперника. Всего в активе Комличенко 12 голов в 30 играх. Примечательно, что второй гол Николаю засчитали только после просмотра ВАР. Судьи в поле не сразу разглядели, что мяч все-таки пересек линию ворот екатеринбуржцев. Третий гол команда Валерия Карпина отправила в ворота хозяев с 11-метрового. Свою фамилию в протокол записал защитник Максим Осипенко. Отметим, что игру обслуживал Павел Кукуян из Сочи. Единственный гол "шмелей" на счету Даниеля Мишкича. Благодаря этой победе "Ростов" набрал 49 очков и по-прежнему располагается на 2-й строчке.
Комличенко – о судействе в матче с "Уралом": все было очевидно
Российский форвард "Ростова" Николай Комличенко поделился мнением о судействе в поединке против "Урала" (3:1).
Фото: ФК "Ростов"