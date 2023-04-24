- Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю. Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса. Сегодня я увидела прошлогодний "Спартак", который умеет побеждать. Кстати, судья тоже молодец, не повёлся на мольбы "Краснодара" о несуществующем пенальти, - приводит комментарий Салиховой Metaratings.
Столичный "Спартак" после сенсационного вылета из Кубка от "Акрона" из Первой лиги сумел вырвать победу в поединке против "Краснодара". Игра для дружины Абаскаля проходила не очень удачно. К 63-й минуте южане обыгрывали москвичей со счетом 2:0 благодаря голам Кордобы и Батчи. Но к 67-й минуте счет был уже равный. Дубль на счету Соболева (один из голов с пенальти). На 72-й минуте "Спартак" снова проигрывал 2:3. Отличился Сперцян. Но в последнюю десятиминутку столичному коллективу удалось забить два гола. Свои фамилии в протокол записали Зиньковский и Промес.
Эта победа позволила "Спартаку" укрепиться на 3-й строчке. Отставание от идущего на втором месте "Ростова" составляет 1 балл. В следующем туре национального первенства болельщиков ждет очный поединок между дончанами и москвичами. Игра первого круга закончилась победой желто-синих со счетом 4:2.
Салихова: стервятникам, брызжущим ядом в "Спартак", просьба заткнуться
Зарема Салихова поделилась мыслями по поводу победы столичного "Спартака" над "Краснодаром" (4:3) в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: " Чемпионат"