- Слухи по поводу Абаскаля? Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову пеплом и принимать какие-то резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше.
До игры с "Краснодаром" в 24-м туре РПЛ (4:3) у "Спартака" не было ни одной победы в апреле 2023 года. Команда вылетела сначала из Пути РПЛ, а затем и из Пути регионов Кубка России. Ранее в СМИ уже сообщали, что "Спартак" не рассматривает возможность немедленной отставки Абаскаля, а любые решения по будущему испанского тренера на посту наставника команды будут приняты не раньше зимы следующего года.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Спартака" - о возможном увольнении Абаскаля: нет причин для недоверия
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков опроверг слухи о возможном увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"