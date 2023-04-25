- Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!
Ранее Кокорин выразил возмущение тем, что болельщики "Динамо" больше ценили игру легионеров, в частности Вальбуэна. Российский форвард заявил, что сделал для московского гораздо больше, но не получил должного признания. Вальбуэна провел в "Динамо" лишь один сезон, сыграв 40 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и 17 результативными передачами. Также полузащитник успел поиграть за "Марсель" и "Лион". Сейчас 38-летний Вальбуэна играет за греческий "Олимпиакос".
Источник: "Спорт-экспресс"
Вальбуэна: мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у Кокорина!
Экс-полузащитник "Динамо" Матье Вальбуэна ответил Александру Кокорину на критику иностранных игроков бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"