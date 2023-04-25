– Слуцкий в роли интервьюера в YouTube-программе "Коммент.Тренер"? Я немного посмотрел, было слабо. Он не справляется. Откуда я знаю, почему? Да просто он слабо работает, какие ошибки могут быть? А какие ошибки бывают у футболиста, если он плохо играет в футбол? Он просто не умеет играть в футбол.
Леонид Викторович – человек очень талантливый в качестве шоумена, стендапера, участника КВН. Периодически делает неплохо, но в качестве ведущего надо ему работать и работать, – приводит слова Губерниева Metaratings.
Леонид Слуцкий в бытность тренером возглавлял московский ЦСКА, английский "Халл Сити" и нидерландский "Витесс". В 2016 году он занимал пост наставника национальной сборной России на чемпионате Европы, где не сумел выйти из группы. Последним клубом 51-летнего специалиста был казанский "Рубин". По итогам прошлого сезона татарстанская команда под его руководством вылетела из РПЛ. В ноябре прошлого года "Рубин" объявил о прекращении сотрудничества со Слуцким. В последнее время тренер ведет активную деятельность в медиа.
Губерниев: Слуцкий не справляется с ролью интервьюера. Просто слабо работает
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев оценил дебют экс-главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого в качестве интервьюера.
Фото: ФК "Рубин"