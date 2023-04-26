"Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: "Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка. Затянутый? Ну, опять же, вы говорите, что не везде срабатывает. Первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Это же надо запускать все. Я считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ - менять", - приводит слова Гинера "СЭ".
Напомним, ранее глава российской Премьер-лиги Александр Алаев высказал мнение, что в чемпионате России желательны изменения в формуле проведения первенства страны. Среди вариантов были озвучены плей-офф и третий круг с разбивкой на группы. Сообщалось, что они будут рассмотрены на общем собрании клубов.
Текущий формат розыгрыша РПЛ представляет собой классическую схему проведения национальных чемпионатов. Он состоит из двух кругов, в ходе которых каждая команда играет один матч на домашнем поле и один гостевой поединок с каждым из соперников.
Гинер: формат РПЛ нужно менять, Кубок - оставить в нынешнем виде
Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что формат проведения РПЛ нужно поменять.
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