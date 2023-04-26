"Не комментирую никакие инсайды и слухи", - цитирует Мележикова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 28-летний парагваец, выступающий на позиции атакующего полузащитника за клуб из Аргентины "Расинг" Матиас Рохас попал в сферу интересов московского "Спартака".
Хавбек защищает цвета "Расинга" с лета 2019 года. В этом сезоне на его счету 7+0 по системе гол плюс пас в 13 встречах за клуб во всех соревнованиях.
Мележиков - об интересе "Спартака" к Рохасу: не комментирую никакие инсайды и слухи
Гендиректор столичного "Спартака" Евгений Мележиков отказался комментировать информацию об интересе "красно-белых" к хавбеку "Расинга" Матиасу Рохасу.
Фото: TyC Sports