Игра пройдет в субботу, 29 апреля, в Самаре. Арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону подаст свой свисток в 14:00 по мск.
Как утверждает источник, субботнюю встречу с высокой долей вероятности пропустят полузащитник Вендел, защитник Родригао и полузащитник Александр Ерохин. Причина - проблемы со здоровьем.
Сообщается, что Вендел приступил к тренировкам в индивидуальном режиме. Его возвращение в строй планируется к следующему матчу со "Спартаком", который запланирован на 7 мая в Санкт-Петербурге.
"Зенит" подходит к 25-му туру в ранге лидера таблицы чемпионата России. На счету команды Сергея Семака 58 очков. Действующие чемпионы страны опережают идущий вторым "Ростов" на 9 очков, а также замыкающий топ-3 "Спартак" на 10 баллов.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Футболисты "Зенита" Вендел, Родригао и Ерохин могут пропустить матч 25-го тура РПЛ с "Крыльями Советов"
Санкт-петербургский "Зенит" может недосчитаться сразу троих игроков в предстоящем матче 25-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Зенит"