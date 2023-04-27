- У "Динамо" впереди 6 матчей — 6 финалов. Конечно, мы сделаем все, чтобы быть в тройке по окончанию сезона. Ближайший матч у нас с "Факелом" в пятницу. Мы ждём, что на игре соберется много наших болельщиков, чтобы поддержать команду и отпраздновать столетие клуба все вместе. Знаем, что клуб готовит для болельщиков настоящий праздник. Наша команда постарается их порадовать.
На матче 25-го тура РПЛ с "Факелом", который будет проходить в Москве, на домашнем стадионе "Динамо", бело-голубые планируют устроить празднование столетия спортивного общества. По информации СМИ, на трибунах будет сложена соответствующая надпись. Планируется ряд других мероприятий для болельщиков команды. До конца чемпионата России осталось шесть матчей. "Динамо" больше не участвует в розыгрыше Кубка России, проиграв в матче Пути регионов тольяттинскому "Акрону". Игра с "Факелом" состоится уже завтра, 28 апреля. Начало в 20:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Гагнидзе: у "Динамо" впереди 6 матчей — 6 финалов. Мы сделаем все, чтобы быть в тройке по окончанию сезона
Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Динамо"