- Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что "Зенит" рассматривает возможность приобретения 10 футболистов Российской Премьер-Лиги. Большинство из потенциальных целей петербуржцев молодые игрока сборной России. Агенты несколько футболистов, в том числе нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, резко отреагировали на данную информацию, опровергнув ее.
Источник: "Чемпионат"
Семак: "Зениту" гораздо проще пригласить иностранцев, чем купить 3-4 российских игроков
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что клубу гораздо сложнее покупать российских игроков, чем иностранных футболистов.
Фото: "Чемпионат"