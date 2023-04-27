Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
21:45
БорнмутНе начат
П1 2.32X 3.45П2 3.3
Эвертон
21:45
НьюкаслНе начат
П1 5.2X 3.85П2 1.74
Тоттенхэм
22:15
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.8X 3.65П2 2.52

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
20:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.55X 4.45П2 6.3
Валенсия
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.75X 3.9П2 5.1
Атлетик
23:00
СевильяНе начат
П1 1.76X 3.8П2 5

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
22:00
КремонезеНе начат
П1 1.38X 5.2П2 8.7
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Семак: "Зениту" гораздо проще пригласить иностранцев, чем купить 3-4 российских игроков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что клубу гораздо сложнее покупать российских игроков, чем иностранных футболистов.
Фото: "Чемпионат"
- Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что "Зенит" рассматривает возможность приобретения 10 футболистов Российской Премьер-Лиги. Большинство из потенциальных целей петербуржцев молодые игрока сборной России. Агенты несколько футболистов, в том числе нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, резко отреагировали на данную информацию, опровергнув ее.

Источник: "Чемпионат"


Семак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
7 российских футболистов РПЛ и Ренан - в топ-200 самых перспективных игроков мира до 20 лет от CIES
Польша пытается создать коалицию из 36 стран для недопуска спортсменов из России и Белоруссии на международные турниры
Масалитин: у "Спартака" и "Ростова" есть проблемы. У одних это центр поля и оборона, у других - логистика
Ахметов: недоволен своим игровым временем в "Краснодаре", буду разговаривать с руководством 3
Семак: "Зенит" давно обозначал интерес к Пиняеву
Бышовец: нашим клубам нужно брать пример с "Ростова" в плане развития российских игроков 2
Канчельскис: ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят 2
Рыбус: не общался с руководством "Спартака" на тему ухода из клуба
Гвардиола - о матче с "Арсеналом": игроки "Манчестер Сити" показали, что они выходят на каждый матч, стараясь победить
Директор "Барселоны": у нас не было никаких контактов с Месси
Сорокин: изменений в отношении к России со стороны УЕФА мы не видим, несмотря на большую работу по убеждению коллег 3
Семак: нет человека, которому я не подал бы руки. У Дзюбы другой характер, другое воспитание, другие мысли 12
Семак: "Зениту" гораздо проще пригласить иностранцев, чем купить 3-4 российских игроков 9
Гендиректор ЦСКА: периодически к Карраскалю бывает интерес от европейских клубов 1
Гагнидзе: у "Динамо" впереди 6 матчей — 6 финалов. Мы сделаем все, чтобы быть в тройке по окончанию сезона 2