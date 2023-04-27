– Все настроены, я думаю, и в эту неделю, и в прошлые. Примерно все одинаково, настраиваемся на каждого соперника. Как показывают прошлые туры, каждая игра тяжелая, каждый соперник трудный. Победы "Спартаку" не даются легко, – цитирует Зиньковского "Матч ТВ".
В предыдущем туре хавбек "Спартака" Антон Зиньковский вышел на замену во втором тайме и стал автором одного из голов в ворота "Краснодара" (4:3) в домашнем матче 24-го тура РПЛ. Благодаря волевой победе над "быками" красно-белые сохранили минимальное отставание от идущего вторым "Ростова". Более того, команда Гильермо Абаскаля оторвалась на 3 очка от ближайшего преследователя ЦСКА.
Вечером в субботу, 29 апреля, "Спартак" на своем поле примет "Ростов" в центральном матче 25-го тура РПЛ. Соперники ведут борьбу за серебряные медали. В случае победы хозяева обойдут дончан в таблице чемпионата страны.
Зиньковский – о матче с "Ростовом": победы "Спартаку" не даются легко. Настраиваемся на каждого соперника
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поделился ожиданиями от центрального матча 25-го тура чемпионата России с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"