– Придя в ЦСКА – хотя не знаю, что было до меня и как – я считал, что нельзя себя обманывать, покупать матчи, платить судьям. Фраза "Гинер все купил"? Ее запустили болельщики "Спартака", когда я только пришел. При том, что болельщики "Спартака" ко мне относятся адекватно, никогда не оскорбляли.
Но когда мы стали выигрывать, они начали говорить: "Ой, Гинер все купил". Тогда наши болельщики сделали эту кричалку: "Зэк решетку подпилил – это Гинер все купил". И так далее. Они все это в насмешку сделали.
Мой принцип – никогда не покупать матчи? Конечно. Я вот что мог покупать? Хороших игроков. Совершать трансферы, – заметил Гинер в интервью "Матч ТВ".
В настоящее время красно-синих возглавляет Владимир Федотов. 56-летний специалист пришел в ЦСКА из "Сочи" прошлым летом. Под руководством Федотова "армейцы" продолжают борьбу за Кубок России в финале Пути РПЛ, а также располагаются на четвертом месте в таблице чемпионата страны.
В последнем туре подопечные Федотова на своем поле упустили победу в дерби над "Локомотивом" (1:1). В первом тайме хозяева открыли счет и на протяжении часа играли в большинстве. Однако нападающий "железнодорожников" Франсуа Камано после подачи с углового спас гостей от поражения.
По итогам 24 туров ЦСКА набрал 45 очков. Отставание от замыкающего топ-3 "Спартака" – всего одна победа. От "Ростова", который располагается на второй строчке в таблице, красно-синих отделяют 4 балла. В весенней части ЦСКА и "Локомотив" остаются единственными клубами, которые проиграли всего по одному матчу при пяти победах и единственной ничьей в очном противостоянии.
Гинер: кричалку запустили болельщики "Спартака". Считал, что нельзя себя обманывать, покупать матчи, платить судьям
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о причинах появления легендарной кричалки "Гинер все купил", адресованной руководителю "армейского" клуба с намеком на ангажирование судей.
Фото: ПФК ЦСКА