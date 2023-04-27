- После чемпионата мира понял, что сохранить его не удастся. Он провёл хороший отрезок в чемпионате России. Думаю, осень – его лучшее время в "Зените". Играл хорошо, надёжно. Потом уверенная игра на чемпионате. И то предложение, которое он получил от "Лиона", "Зенит" никак не мог повторить. Оно было очень хорошим в финансовом плане. Так что можем только порадоваться за Деяна, - приводит комментарий Семака "Чемпионат".
"Зенит" выкупил у Ливерпуля Деяна Ловрена в 2020 году. Футболист провел в сине-бело-голубой футболке 63 поединка, в них он сумел забить 3 гола и оформить 3 голевых паса. Примечательно, что уже в свой первый год в России Деян смог стать капитаном невского клуба. В этом сезоне Ловрен провел в РПЛ 15 игр. За этот отрезок защитник набрал 1+1 по системе гол плюс пас. Зимой 2023 года "Зенит" и французский "Лион" договорились о переходе Ловрена в стан "ткачей". За свой новый клуб Ловрен провел 19 игр во всех турнирах. Также, стоит отметить, что Деян помог свой сборной завоевать бронзовый комплект медалей на ЧМ в Катаре. В июле экс-зенитовцу исполнится 34 года.
Семак – об уходе Ловрена: "Зенит" никак не мог повторить предложение "Лиона"
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями по поводу трансфера хорватского футболиста Деяна Ловрена в "Лион".
Фото: "Чемпионат"