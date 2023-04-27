- Естественно, как любой амбициозный футболист, Константин хочет играть чаще и приносить пользу футбольному клубу ЦСКА. Уход Константина в аренду в будущем? Все эти разговоры будут в конце сезона, - приводит комментарий агента "Спорт День за Днем".
Атакующий хавбек Константин Кучаев -выпускник академии ЦСКА. В красно-синей футболке россиянин провел 131 игру. В них он сумел забить 11 голов. Также к забитым мячам хавбек приплюсовал 15 голевых пасов. В этом сезоне Константин провел за команду Владимира Федотова 16 встреч (1126 минут игрового времени). За этот отрезок Кучаев набрал 3+3 по системе гол плюс пас. Контракт игрока с армейским коллективом рассчитан до конца июня 2024 года. В следующем матче ЦСКА сыграет с "Ахматом" из Грозного. В марте Константину исполнилось 25 лет.
Агент: Кучаев хочет чаще играть и приносить пользу ЦСКА
Агент российского футболиста ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев высказался по поводу желания игрока больше выходить на футбольное поле.
Фото: ПФК "ЦСКА"