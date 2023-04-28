- Мы ждем, когда закончится чемпионат. После его завершения будем разговаривать на эту тему. Сейчас Алексей продолжает работать для того, чтобы "Зенит" добился всех целей, которые они поставили перед собой в этом сезоне. Интерес ЦСКА и "Локомотива"? Без комментариев.
Ранее в российских СМИ несколько раз появлялась информация об интересе к Сутормину со стороны ЦСКА и "Локомотива". Московские клубы хотели взять российского полузащитника в аренду, однако тот остался в "Зените". В текущем сезоне Сутормин сыграл за санкт-петербургскую команду 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Источник: "Спорт День за Днем"
Агент Сутормина: переход в ЦСКА или "Локомотив"? Без комментариев
Агент Александр Клюев отказался комментировать слухи о возможном переходе своего клиента, полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, в другой клуб РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"