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Гранат: "Динамо" обязано побеждать "Факел", но легко им точно не будет

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Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат заявил, что бело-голубые обязаны побеждать "Факел" в матче 25-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
- "Динамо" обязано побеждать "Факел". Тем более в последних матчах были неудачи, можно сделать подарок болельщикам на юбилей. Еще возможно побороться за тройку, теоретические шансы есть. Легко точно не будет, потому что "Факелу" отступать некуда. Внизу тройка команд, которая борется за выживание. У воронежцев есть мотивация, характер, они бойцы.

Стартовый свисток в матче "Динамо" и "Факела" прозвучит сегодня, 28 апреля, в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Москве. "Динамо" приурочит матч к празднованию 100-летия спортивного общества. Сейчас бело-голубые занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками после 24 сыгранных матчей. У "Факела" 18 очков. Воронежцы занимают 14-е место. Ранее форвард "Динамо" Константин Тюкавин пожелал болельщикам клуба набраться терпения в ожидании трофеев.

Источник: "РБ Спорт"


Гранат Динамо Факел
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