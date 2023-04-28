По информации источника, встречу в Суперкубке примет стадион "Ак Барс Арена". О проведении матча именно в Казани должно быть официально объявлено в ближайшие дни.
В прошлом году матче за Суперкубок прошел в Санкт-Петербурге. "Зенит", являющийся чемпионом России, сыграл с московским "Спартаком", который был победителем национального кубка. Сине-бело-голубые разгромили красно-белых 4:0 и взяли первый трофей нового сезона.
Отметим, что казанский "Рубин" не имеет шансов сыграть в матче за Суперкубок, так как команда вылетела из Кубка России и не выступает в высшем дивизионе чемпионата страны, вылетев в Первую лигу по итогам прошлого сезона.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": матч за Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля
Стали известны дата и место проведения матча за Суперкубок России в 2023 году.
Фото: akbarsarena.com