- Совместно с тренерским штабом по ряду причин мы приняли решение отказаться от участия в турнире ЦАФА. Понятно, что, в хорошем смысле, это была синица в руках — готовый турнир, готовые матчи. Сейчас ведем переговоры с рядом федераций относительно проведения и организации товарищеских матчей. Это разные федерации.
Ранее РФС отказался от возможности участия сборной России в товарищеском турнире конфедерации Центральной Азии. Турнир должен был пройти в конце июня - начале июля этого года в странах региона. В России аргументировали отказ от участия тяжелыми климатическими условиями в Центральной Азии в летний период и напряженным календарем российских футболистов в РПЛ и Кубке России. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о необходимости проведения товарищеских игр. Митрофанов ранее заявлял о предварительных договоренностях с рядом африканских стран.
Источник: "Спорт-экспресс"
Генсекретарь РФС: ведем переговоры с рядом федераций о проведении товарищеских матчей со сборной России
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация ведет переговоры с рядом федераций о проведении товарищеских матчей сборной России.
Фото: РФС