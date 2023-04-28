- "Факел" - серьезная команда, он себя хорошо проявил в игре на стандартах в матче первого круга... В первую очередь нам надо сконцентрироваться на своей работе. Мы знаем, что будет сложная игра, "Факел" - серьезная, "кусачая" команда. Хотел бы поздравить всех фанатов с праздником, но мы должны выйти на поле с мыслями об игре.
В данный момент проходит матч 25-го тура российской Премьер-лиги "Динамо" - "Факел". Подопечные Славиши Йокановича перед этой встречей занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В их копилке 39 набранных очков в 24 матчах. Воронежцы расположились на 14-й строчке, в зоне стыковых матчей за право остаться на следующий сезон в РПЛ. От зоны прямого вылета в Первую лигу "Факел" отделяет на данный момент всего одно очко.
Источник: "Матч ТВ"
Йоканович: "Факел" - серьезная, "кусачая" команда
Наставник "Динамо" Славиша Йоканович поделился мыслями о сопернике перед матчем 25?го тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Динамо"