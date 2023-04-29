По информации источника, у Йокановича нет будущего в "Динамо" по окончании текущего сезона. Руководство бело-голубых активно ищет преемника для сербского специалиста. "Динамо" уже сформировало шорт-лист из претендентов на пост главного тренера. В списке московской команды пять-семь человек. Среди них есть как россияне, так и иностранцы.
"Динамо" занимает шестое место в РПЛ после 25 сыгранных матчей с 39 набранными очками. В активе "Краснодара", имеющего матч в запасе и идущего на одну строчку ниже, 38 заработанных баллов.
Источник: "ЕвроФутбол"
"Евро-Футбол": "Динамо" уволит Йокановича в конце сезона. Сербу уже активно ищут замену
"Динамо" начало поиск кандидатов на пост главного тренера на случай увольнения Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо" Москва