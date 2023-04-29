- Вендел и Малком? В клубе это никак не обсуждается, потому что мы уверены, что ребята останутся. Точно нет обсуждений в этом вопросе. Интерес к Тюкавину? Писали столько, что мы половину Премьер-лиги покупаем. Не всё читайте, что пишут. Скупки не будет точно, - передает слова Погорелова "СЭ".
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно некоторых легионеров сине-бело-голубых, в том числе атакующего хавбека Малкома и полузащитника Вендела. Также публиковались сведения о возможной будущей массовой закупке "Зенитом" лучших российских игроков РПЛ.
Исполнительный директор "Зенита": мы уверены, что Малком и Вендел останутся. Скупки половины РПЛ не будет точно
Исполнительный директор "Зенита" Максим Погорелов ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитников Малкома и Вендела.
Фото: AFP