- Мне кажется, "Спартак" можно назвать фаворитом за счет фактора домашнего поля, но большого предпочтения красно-белым я бы отдавать не стал. К тому же в турнирной таблице "Ростов" располагается выше своих сегодняшних соперников, это что-то да значит. ...Не думаю, что какая-то из команд сильно отойдет от своего стиля. Оба клуба будут играть в привычный для себя футбол. "Ростов" будет выходить из обороны с помощью короткого и среднего паса, а "Спартак" будет использовать свои приемы, - передает слова Балахнина "Евро-Футбол".
Претенденты на медали текущего розыгрыша Российской премьер-лиги "Спартак" и "Ростов" сыграют между собой 29 апреля в рамках 25 тура национального чемпионата. Желто-синие находятся на второй строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 24 матчах, красно-белые занимают третье место с 48 набранными очками. Отставание от лидирующего в первенстве петербургского "Зенита" составляет 9 очков для "Ростова" и 10 очков для "Спартака". Встреча первого круга завершилась домашней победой команды Валерия Карпина со счетом 4:2.
Матч за 7 очков в гонке за медали. «Спартак» и «Ростов» сойдутся лицом к лицу в лучшем сезоне Карпина в карьере
Балахнин: не стал бы отдавать большое предпочтение "Спартаку" перед "Ростовом"
Экс-главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал предстоящий матч желто-синих против "Спартака" в 25 туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"