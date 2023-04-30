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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
2 - 0 2 0
ТорпедоПерерыв
Локомотив
19:00
ХимкиНе начат
П1 1.48X 5П2 6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
П1 46X 9.5П2 1.09
Ньюкасл
0 - 1 0 1
Саутгемптон2 тайм
П1 1.6X 2.95П2 13.9
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Астон Вилла2 тайм
П1 1.22X 5.8П2 21
Борнмут
2 - 1 2 1
Лидс Юнайтед2 тайм
П1 1.38X 4.1П2 13.4
Ливерпуль
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 1.57X 4.95П2 5.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
1 - 0 1 0
Сельта1 тайм
П1 1.28X 6П2 11.4
Эспаньол
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.42X 3П2 3.6
Вальядолид
22:00
АтлетикоНе начат
П1 5.4X 4.05П2 1.69

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
3 - 1 3 1
ЛациоЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
Эмполи2 тайм
П1 9.3X 3.7П2 1.53
Наполи
0 - 0 0 0
Салернитана2 тайм
П1 1.56X 2.95П2 18
Кремонезе
1 - 0 1 0
Верона2 тайм
П1 1.85X 2.93П2 6
Фиорентина
19:00
СампдорияНе начат
П1 1.36X 5.65П2 8.8
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.65X 3.15П2 2.31

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
0 - 0 0 0
Герта1 тайм
П1 1.21X 6.1П2 23
Вольфсбург
18:30
МайнцНе начат
П1 2.3X 3.65П2 3.15

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
0 - 4 0 4
МонпельеЗавершен
Труа
0 - 1 0 1
Ницца2 тайм
П1 47X 7.6П2 1.12
Ренн
3 - 2 3 2
Анже2 тайм
П1 1.07X 10.6П2 70
Клермон
1 - 0 1 0
Реймс2 тайм
П1 1.53X 3.55П2 9.4
ПСЖ
18:05
ЛорьянНе начат
П1 1.18X 9П2 15
Марсель
21:45
ОсерНе начат
П1 1.32X 5.85П2 10.5
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Журналист Карпов: "Локомотив" рассматривает возможность возвращения Мухина

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Российский футболист ЦСКА Максим Мухин может вернуться в "Локомотив".
Фото: "Матч ТВ"
По сведениям СМИ, "Локомотив" рассматривает возможность возращения в свою команду 21-летнего россиянина Максима Мухина, играющего на позиции опорного хавбека. Игрок нравится наставнику железнодорожников Михаилу Галактионову. Но, как отмечает источник, высокая цена (4 млн евро) может помешать осуществлению трансфера. Также на Максима претендуют еще несколько клубов РПЛ.

Максим Мухин провел в футболке "Локомотива" 15 игр. Летом 2021 года россиянин сменил железнодорожников на столичный ЦСКА. В составе армейского коллектива Максим сыграл 52 поединка, в которых сумел забить 1 гол и оформить 3 ассиста. Контракт Мухина с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Мухин ЦСКА Локомотив
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