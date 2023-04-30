По сведениям СМИ, "Локомотив" рассматривает возможность возращения в свою команду 21-летнего россиянина Максима Мухина, играющего на позиции опорного хавбека. Игрок нравится наставнику железнодорожников Михаилу Галактионову. Но, как отмечает источник, высокая цена (4 млн евро) может помешать осуществлению трансфера. Также на Максима претендуют еще несколько клубов РПЛ.
Максим Мухин провел в футболке "Локомотива" 15 игр. Летом 2021 года россиянин сменил железнодорожников на столичный ЦСКА. В составе армейского коллектива Максим сыграл 52 поединка, в которых сумел забить 1 гол и оформить 3 ассиста. Контракт Мухина с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Локомотив" рассматривает возможность возвращения Мухина
Фото: "Матч ТВ"