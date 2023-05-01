- Вы понимаете, что этот турнир не очень подходит нам: сроки, значимость турнира. Понимаете, поле может привести к тому, что футболисты могут получить травмы. После игры Комличенко и Песьяков получили легкие повреждения. Сейчас РФС занимается поиском соперников на даты УЕФА. Это правильное решение, и оно было принято руководством РФС, с нами тоже обсуждали.
Турнир Центральной Азии должен был пройти в середине июня - начале июля этого года в странах региона. Сборная России приглашалась к участию, но в РФС отказались от этой идеи. В главной организации российского футбола объяснили свое решение сложными климатическими условиями и насыщенностью календаря, из-за которого футболисты сборной вынуждены были бы присоединиться к национальной команде сразу после матчей за свои клубы в РПЛ. Ранее в духе Онопко высказывался и главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Источник: "Матч ТВ"
Онопко: РФС занимается поиском соперников на даты УЕФА. Турнир в Азии не подходит сборной России
Тренер сборной России Виктор Онопко объяснил, почему национальная команда не сыграет на турнире в Азии.
Фото: Sport24