Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер Сити
22:00
ЭвертонНе начат
П1 2.02X 3.6П2 3.95

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
20:00
АтлетикНе начат
П1 3.75X 2.9П2 2.42
Севилья
22:00
ЖиронаНе начат
П1 1.93X 3.65П2 4.25
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Филимонов – об Абаскале: после ухода Романцева в "Спартаке" не было тренеров, способных поставить комбинационный футбол

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-голкипер "Спартака" и сборной России Александр Филимонов оценил работу нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
– Как мне игра современного "Спартака"? Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе.

Работа Абаскаля? После ухода Романцева в "Спартаке" не было тренеров, которые могли бы поставить комбинационный футбол. Были какие-то попытки, но никто больше не смог.

Карпин пытался, Черчесов делал попытки, Аленичев тоже пытался, но, к сожалению, та игра "Спартака" до сих пор не вернулась. Комбинационный футбол "Спартака" утерян, – цитирует Филимонова Sport24.

По итогам 25-ти сыгранных туров "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля ведет борьбу за призовые места в Российской Премьер-Лиге. За пять туров до окончания сезона красно-белые замыкают тройку сильнейших команд чемпионата страны, имея на счету 49 очков. В спину "народной команде" дышит ЦСКА, у которого всего на один балл меньше. "Ростов", в свою очередь, на одно очко опережает "Спартак".

"Зенит" оторвался от второго места на одиннадцать очков и уверенно движется к своему пятому подряд титулу. В случае победы в ближайшем туре на своем поле над "Спартаком" и потере очков "Ростова" в игре с "Факелом" сине-бело-голубые окажутся недосягаемыми для конкурентов за четыре тура до финиша сезона.


Спартак Филимонов Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Филимонов – об Абаскале: после ухода Романцева в "Спартаке" не было тренеров, способных поставить комбинационный футбол
Романцев: у ЦСКА, "Ростова" и "Спартака" равные шансы на второе место. Фаворита нет, сезон могу назвать интригующим
Канчельскис: Дзюба и Промес ничего не показали в Европе, вернулись в Россию – лучшие. Вон он, уровень РПЛ!
Романцев – о том, что ему приелся футбол: не могу как Ловчев, которому делать нечего, смотреть все
Песьяков – о судействе матча со "Спартаком": не знаю, почему Левников передумал свистеть фол на Миронове
Семин: у Евсеева в "Факеле" все получится
El Nacional: Роналду хочет уйти из "Аль-Насра" и вернуться в мадридский "Реал" в качестве посла 2
Агент: Головиным интересовались три клуба АПЛ, но он хотел в команду, которая играет в еврокубках
Дасаев - о лучшем вратаре в России: Акинфеев в неплохой форме, Сафонов сейчас сдал
Малком - самый результативный бразильский футболист этого сезона 3
Хавбек "Ахмата" Садулаев выбыл до конца сезона из-за травмы передней крестообразной связки
Песьяков: премиальные в случае попадания "Ростова" в тройку по итогам сезона? Только если виртуальные 1
Дасаев: "Спартак" может бороться за второе место. Серебро - хороший результат 1
"Аякс" впервые за 13 лет может не попасть в Лигу чемпионов
Официально: Вадим Евсеев - главный тренер "Факела" 4