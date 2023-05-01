– Как мне игра современного "Спартака"? Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе.
Работа Абаскаля? После ухода Романцева в "Спартаке" не было тренеров, которые могли бы поставить комбинационный футбол. Были какие-то попытки, но никто больше не смог.
Карпин пытался, Черчесов делал попытки, Аленичев тоже пытался, но, к сожалению, та игра "Спартака" до сих пор не вернулась. Комбинационный футбол "Спартака" утерян, – цитирует Филимонова Sport24.
По итогам 25-ти сыгранных туров "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля ведет борьбу за призовые места в Российской Премьер-Лиге. За пять туров до окончания сезона красно-белые замыкают тройку сильнейших команд чемпионата страны, имея на счету 49 очков. В спину "народной команде" дышит ЦСКА, у которого всего на один балл меньше. "Ростов", в свою очередь, на одно очко опережает "Спартак".
"Зенит" оторвался от второго места на одиннадцать очков и уверенно движется к своему пятому подряд титулу. В случае победы в ближайшем туре на своем поле над "Спартаком" и потере очков "Ростова" в игре с "Факелом" сине-бело-голубые окажутся недосягаемыми для конкурентов за четыре тура до финиша сезона.
Филимонов – об Абаскале: после ухода Романцева в "Спартаке" не было тренеров, способных поставить комбинационный футбол
Экс-голкипер "Спартака" и сборной России Александр Филимонов оценил работу нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"