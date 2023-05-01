Как утверждает источник, один из лидеров чемпионата Франции рассматривает 30-летнего россиянина в качестве варианта усиления линии полузащиты. Помимо Кузяева, "Марсель" интересуется хавбеком сборной Армении и "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.
Кроме того, в трансфере футболиста "Зенита" в "Фатих Карагюмрюк" заинтересован главный тренер турецкой команды Андреа Пирло. Итальянский специалист отмечает универсализм Кузяева и хочет воссоединить его в составе с бывшим одноклубником Магомедом Оздоевым.
Оба клуба прельщает возможность заполучить игрока бесплатно по истечении контракта с "Зенитом" грядущим летом. Сам Кузяев неоднократно подчеркивал желание попробовать силы в Европе.
Источник: Sport24
Sport24: полузащитник "Зенита" Кузяев может стать игроком "Марселя" или "Фатих Карагюмрюк"
Французский "Марсель" или турецкий "Фатих Карагюмрюк" проявляют интерес к полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву, у которого летом истекает контракт с сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Зенит"