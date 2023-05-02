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Генич: за свою реакцию на пост "Ростова" мне не стыдно, а неудобно и неприятно. Искренне стыдно за историю с Журавелем

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Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич прокомментировал свои слова в СМИ и социальных сетях по отношению к "Ростову" и комментатору того же телеканала Тимуру Журавелю.
Фото: "Коммент.Шоу"
- Что я сделал не так - я признаю. Наверное, слишком много эмоций и слишком много рефлексии я вложил сразу в реакцию на пост, который опубликовал "Ростов". За это мне не стыдно, а неудобно и неприятно. Ну вот такой я человек, я быстро вспыхиваю. Может быть, я был неправ в "Коммент.Live", когда сказал, что желаю "Ростову" проиграть в оставшихся пяти матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке - порадуюсь за вас. Не будете - значит, не заслужили. Удачи в следующих матчах. За что мне искренне стыдно - это история с Тимуром Журавелем. Вот перед ним лично я извиняюсь. Приношу искренние извинения. К коллегам так нельзя, а футбольному клубу "Ростов" удачи, - заявил Генич в своем телеграм-канале.

Ранее телекомментатор Константин Генич, работавший на матче 25 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Ростов" (1:1), болезненно отреагировал на пост с критикой оценки комментатором одного из эпизодов матча со стороны официального телеграм-канала желто-синих. В своем телеграм-канале Генич посоветовал клубу "идти лесом" и "пересчитать свои пенальти", а позднее в передаче "Коммент.Live" на ютуб-канале "Коммент.Шоу" заявил, что желает "Ростову" проиграть во всех пяти оставшихся матчах чемпионата. Ранее в этой же передаче комментатор заключал пари на то, что желто-синие не смогут по итогам сезона попасть в тройку призеров.

Также Генич отреагировал на пост комментатора Тимура Журавеля, призывающий Константина не впадать в бессмысленные переживания, в комментариях его телеграм-канала в грубой форме "послав" своего коллегу и заявив о внесении его в личный черный список.


Ростов Генич Журавель
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